В крупнейших городах Турции дефицит воды

Анкара и Стамбул столкнутся с серьезными проблемами в обеспечении питьевой водой, Турция переживает самый засушливый период за последние 52 года, пишет в понедельник газета Posta со ссылкой на оценки заведующего кафедрой водных ресурсов инженерно-строительного факультета Университета Муглы, доцента Джейхуна Озчелика.

«За первые 9 месяцев 2025 года в Турции был зафиксирован самый сухой период за последние 52 года. Количество осадков сократилось на 26 процентов по сравнению с сезонной нормой. В этом году по стране ожидалось выпадение 520 миллиметров осадков на квадратный метр, но выпало около 380 миллиметров», - приводит издание его слова.

«В регионе центральной Анатолии этот показатель составляет около 36 процентов, а в Мраморном, Эгейском и Средиземноморском регионах дефицит осадков составляет около 30 процентов. Дефицит осадков в 26 процентов в Турции в течение 9 месяцев означает, что урожайность сельскохозяйственной продукции по всей стране серьезно снизится», - отметил Озчелик.

По его словам, неизбежны большие проблемы с питьевым водоснабжением в населенных пунктах и мегаполисах с неполноценной городской инфраструктурой, отсутствием или недостаточным количеством водохранилищ.

«В настоящее время заполняемость наших водохранилищ в Анкаре составляет около 13,3 процента. Это довольно низкий показатель, и очевидно, что возникнут серьезные трудности», - отметил он.

«Уровень воды в плотине Тахталы, крупнейшей плотине в Измире в Эгейском регионе, упал до 10,1 процента. Ситуация в Стамбуле такая же, как и в прошлом году… По данным на июнь, дефицит осадков по всей стране составляет 63 процента. Мраморное море и юго-восточная Анатолия являются одними из наиболее критичных регионов. В регионе Мраморного моря дефицит осадков составляет 94 процента, а в регионе Юго-Восточной Анатолии - 88 процентов», - проинформировал Озчелик.