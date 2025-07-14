Поляков будут массово вызывать в военкоматы

Министерство обороны Польши вызывает на медицинские осмотры около 235 тысяч граждан, включая мужчин, женщин и лиц старше 50 лет. Военные квалификационные комиссии будут работать с 2 февраля по 30 апреля 2026 года. Цель кампании — обновление воинского учета и определение пригодности к службе, но она не приравнивается к мобилизации. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Около 235 тысяч поляков получат повестки с требованием явиться в военные комиссии. Повестки начнут рассылать с января 2026 года, а процесс военной квалификации пройдет с 2 февраля по 30 апреля 2026 года, за исключением государственных праздников. Документы будут доставляться с уведомлением о вручении. Цель — оценка физической и психической пригодности к военной службе.

Министерство обороны представило проект постановления по этому вопросу. К медицинским комиссиям привлекаются мужчины и отдельные группы женщин старше 19 лет. После осмотра граждане пройдут собеседование с военным представителем и будут внесены в воинский учет. Каждому присвоят звание рядового, но военный билет получат только добровольцы, желающие служить в армии. Остальных переведут в пассивный резерв.

За неявку по повестке предусмотрен штраф от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых. В случае уклонения полиция может принудительно доставить гражданина в комиссию. Также возможно внесение в реестр уклонистов и административное наказание, включая арест.