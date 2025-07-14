После украинской «Паутины» Россия строит бункеры

По данным спутниковых снимков, в России идет строительство защитных сооружений на некоторых авиабазах после массированной атаки украинских спецслужб на самолеты российской стратегической авиации 1 июня. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на информацию украинской аналитической группы Frontelligence Insight.

«Российские войска построили около 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных сооружений типа бункеров без земляного покрытия и восемь зданий в стиле ангаров на авиабазе Халино в Курской области» — говорится в сообщении.

Строительство бетонных сооружений наподобие бункеров ведется также на авиабазе Саки в аннексированном Крыму. На недавних спутниковых снимках все еще видны обломки бомбардировщиков на аэродромах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской области — двух авиабазах, которые украинские силы атаковали во время операции «Паутина».

ISW отмечает, что после той атаки многие провоенные активисты и блогеры обвиняли в неспособности защитить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников.