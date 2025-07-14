Израиль атаковал Сирию

Израильская армия некоторое время назад нанесла удар по югу Сирии, сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее короткому заявлению, целью удара были «несколько танков».
Другие подробности не приводятся.
Израильская армия некоторое время назад нанесла удар по югу Сирии, сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее короткому заявлению, целью удара были «несколько танков».
Другие подробности не приводятся.
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