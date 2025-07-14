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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Израиль атаковал Сирию

15:34 575

Израильская армия некоторое время назад нанесла удар по югу Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее короткому заявлению, целью удара были «несколько танков».

Другие подробности не приводятся.

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