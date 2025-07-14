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Словакия и Мальта блокируют новые санкции против России

15:38 387

Два государства ЕС — Словакия и Мальта — в данный момент не поддерживают утверждение 18-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным источников, 13 июля на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) обсуждение санкционного пакета длилось несколько часов. Словакия заявила, что продолжит блокировать санкции, пока не получит от Еврокомиссии гарантий, что не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа к 2028 году.

Мальта в свою очередь выступает против снижения потолка цен на российскую нефть. По словам дипломатов, экономика страны во многом зависит от танкерных перевозок, как и у Греции с Кипром, которые ранее также высказывали возражения против подобной меры. На последнем заседании послов ЕС именно Мальта осталась единственной, кто продолжал настаивать на отказе от этой идеи.

Еврокомиссия предложила компромисс — установить «динамический потолок» цен на нефть, который составлял бы 15% от средней рыночной цены за последние три месяца и обновлялся бы каждые полгода.

Ранее сообщалось, что страны ЕС якобы близки к согласованию 18-го пакета санкций, включающего снижение ценового потолка на российскую нефть.

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