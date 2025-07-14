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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Переселенцы вернулись на родные земли и получили новые дома

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15:53 274

Два села Ходжалинского района Азербайджана принимают сегодня своих первых жителей - группа бывших вынужденных переселенцев из 61 семьи (247 человек) в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева вернулась в села Ханюрду и Тезебина.

Семьи, возвращающиеся в родные места, ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Переселившимся вручили ключи от новых домов. В Тезебина вернулись 28 семей (125 человек), в Ханюрду - 122 бывших вынужденных переселенца - 33 семьи.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица.

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