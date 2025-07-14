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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Прокуратура требует приговорить писателя Акунина к 18 годам

15:51 232

Прокуратура в России попросила приговорить писателя Бориса Акунина к 18 годам заключения заочно. Его обвиняют в содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и уклонении от исполнения обязанностей «иноагента», сообщают российские СМИ.

По версии следствия, Борис Акунин с 11 января по 24 апреля 2025 года разместил в своем Telegram-канале «не менее 33 материалов» без плашки «иноагента».

Прокурор Наталья Макарова также просит оштрафовать Акунина на 400 тысяч рублей и запретить ему администрировать интернет-страницы в течение 5 лет после отбытия срока.

В оправдании терроризма Бориса Акунина обвиняют из-за поста от 18 февраля 2024 года, в нем он писал: «Я долго был эволюционером, но теперь я за революцию, потому что никаким иным способом от диктатуры избавиться не получится. Выборов нет и не будет, оппонентов режим убивает или гноит в тюрьмах. Да, революция — это взрыв. Но в истории бывают такие завалы, которые ничем, кроме взрыва, не расчистишь».

Содействием террористической деятельности обвинение считает разговор Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом, которые говорили с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского и министра культуры Александра Ткаченко. В ходе разговора писатель призывал к объединению российских и украинских деятелей культуры, настаивая, что победа может произойти «только в умах и сердцах», а не на поле боя. Акунин также предлагал активнее агитировать российских военных сдаваться в плен и переходить на сторону Украины.

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