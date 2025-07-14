Зеленский обновляет Кабмин: кто уходит, кто остается

Также предполагается, что министра энергетики Германа Галущенко заменит его бывший заместитель Светлана Гринчук, которая в данный момент возглавляет Министерство экологии.

«Минобороны: Рустем [Умеров] послом в США. Туда [в военное ведомство] премьер Денис Шмыгаль», — написал он.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Уходящий с поста премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит Министерство обороны, а нынешний глава Минобороны Рустем Умеров станет послом в США.

Вечером 13 июля Зеленский встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и заявил о подготовке к «ощутимой управленческой трансформации», которая «позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев».

Накануне, 12 июля, украинский президент встретился с Умеровым и анонсировал решения об улучшении динамики в отношениях с США.