Зеленский обновляет Кабмин: кто уходит, кто остается

Уходящий с поста премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит Министерство обороны, а нынешний глава Минобороны Рустем Умеров станет послом в США.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Минобороны: Рустем [Умеров] послом в США. Туда [в военное ведомство] премьер Денис Шмыгаль», — написал он.
Также предполагается, что министра энергетики Германа Галущенко заменит его бывший заместитель Светлана Гринчук, которая в данный момент возглавляет Министерство экологии.
Свои должности сохранят:
Министр финансов Сергей Марченко
Глава МВД Игорь Клименко.
Пост министра экономики займет Алексей Соболев, заместитель Юлии Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера. Ранее президент Владимир Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины.
*** 16:01
Президент Украины Владимир Зеленский предложил должность главы правительства первому вице-премьеру Юлии Свириденко, сообщают украинские СМИ.
В ближайшее время ожидается представление программы действий нового правительства.
Вечером 13 июля Зеленский встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и заявил о подготовке к «ощутимой управленческой трансформации», которая «позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев».
Накануне, 12 июля, украинский президент встретился с Умеровым и анонсировал решения об улучшении динамики в отношениях с США.