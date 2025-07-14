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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Объявлены победители конкурса AI Startup Challenge

16:50 425

AI Startup Challenge, организованный ABB Innovation совместно с Mastercard и Университетом ADA, успешно завершился, объединив самые яркие умы и амбициозные идеи в сфере искусственного интеллекта. 

В этом году было подано более 200 заявок, из которых 40 команд прошли отбор и получили возможность представить свои проекты в финале. В рамках конкурса команды представили жюри, состоящему из местных и международных экспертов, свои ИИ-проекты, направленные на решение актуальных задач в различных отраслях.

Победителями конкурса стали команды Granslate, Agentixa и Innoroom, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Они получили призы в размере 5 000, 3 000 и 2 000 манатов. Кроме того, 20 лучших команд получили доступ к преинкубационной программе ABB Innovation и платформе Mastercard Sandbox, что открывает новые возможности для развития и масштабирования их решений.

ABB Innovation стремится активно поддерживать интеграцию искусственного интеллекта в реальные отрасли, развивать местные технологические команды и выделять проекты с международным потенциалом. ABB Innovation планирует и далее развивать подобные инициативы.

Подробную информацию о новых возможностях ABB Innovation можете получить здесь.

Актуальная информация о продуктах и услугах Банка ABB доступна в филиалах, на сайте https://abb-bank.az, по телефону 937, а также на официальной странице в Facebook.

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