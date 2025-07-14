Unibank опубликовал финансовые итоги первого полугодия 2025 года

Unibank подвел итоги второго квартала 2025 года. В целом за первое полугодие были достигнуты значительные результаты в таких направлениях, как развитие безналичного оборота, цифровизация и рост клиентской базы.

В отчетном периоде в соответствии со стратегическими целями банка значительно увеличился объем бизнес-кредитов, что позволило усилить их долю в общем кредитном портфеле. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бизнес-кредитов вырос более чем на 25% и достиг 475 миллионов манатов, а их доля в портфеле превысила 41%. В составе бизнес-портфеля также зафиксирован резкий рост доли микрокредитов — увеличение составило 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий рост кредитного портфеля по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 108 миллионов манатов.

Исполняющий обязанности председателя Правления Unibank ОАО Гейбат Гадиров отметил: «Первое полугодие 2025 года стало для Unibank периодом устойчивого роста и стратегической стабильности. Благодаря нашему клиентоориентированному подходу, совершенствованию цифрового банкинга и оптимизации внутренних систем управления мы достигли существенных результатов. Наша основная цель — создать инновационную, прозрачную и инклюзивную финансовую среду для клиентов. Во втором полугодии мы планируем реализовать новые инициативы в этом направлении и внести больший вклад в социально-экономическое развитие страны».

В отчетном периоде отмечен значительный рост как в объеме, так и в количестве безналичных операций. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем безналичных операций вырос на 24%, а их количество — на 30%. На конец второго квартала общий объем таких операций превысил 6,9 миллиарда манатов, а количество — 214 миллионов.

Клиентская база банка увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом, и общее число клиентов превысило 2,1 миллиона человек. Количество клиентов-предпринимателей выросло на 36%, а число юридических лиц — почти на 20%.

Депозитный портфель также продемонстрировал стабильный рост. На фоне увеличения объема срочных вкладов на 68 миллионов манатов общий объем депозитного портфеля превысил 1,2 миллиарда манатов.

Операционная прибыль за отчетный период приблизилась к 25 миллионам манатов, а чистая прибыль составила 6,9 миллиона манатов.

Рост капитала и активов банка также продолжился. Совокупный капитал увеличился на 14% и достиг 192 миллионов манатов, объем активов вырос на 129 миллионов манатов и превысил 1,8 миллиарда манатов.