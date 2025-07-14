В Азербайджане снижение добычи и экспорта жидких углеводородов

По итогам первого полугодия 2025 года, как следует из официальных данных Министерства энергетики, Азербайджан сократил объем добычи жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) до 13,7 миллиона тонн по сравнению с 14,4 миллиона тонн за аналогичный период 2024 года. Крупнейший производственный актив, которым является блок месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), обеспечил добычу в объеме 8 миллионов тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 8,2 миллиона тонн. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) также продемонстрировала снижение: 3,5 миллиона тонн против 3,8 миллиона в первом полугодии 2024 года. Среди жидких углеводородов доля газового конденсата из месторождения «Шахдениз» составила 1,9 миллиона тонн, уступив результату аналогичного периода прошлого года (2,1 миллиона). Месторождение «Апшерон» демонстрирует стабильные объемы добычи — 0,3 миллиона тонн конденсата.

С 2025 года весь объем добываемого конденсата с месторождения «Апшерон» (оператор — компания JOCAP) идет на экспорт, но даже этот фактор не компенсирует общее сокращение объема внешних поставок жидких углеводородов. Экспорт жидких углеводородов по итогам января-июня 2025 года составил 11,6 миллиона тонн (11,9 миллиона за аналогичный период 2024 года). При этом показатель текущего года уже включает 0,3 миллиона тонн экспортируемого конденсата с «Апшерона». Снижение экспорта прослеживается и в разрезе ключевых участников. За шесть месяцев 2025 года консорциум во главе с BP экспортировал 9,9 миллиона тонн жидких углеводородов против 10,3 млн тонн за тот же период 2024 года. Вклад SOCAR также уменьшился - 1,4 миллиона тонн против 1,6 миллиона в первые шесть месяцев предыдущего года. Таким образом, несмотря на полную экспортную ориентацию добычи конденсата с «Апшерона», Азербайджан продолжает фиксировать отрицательную динамику по экспорту жидких углеводородов. Учитывая, что доходы от нефти и конденсата формируют около половины государственного бюджета страны, данная тенденция вызывает обеспокоенность с точки зрения фискальной устойчивости.

Газовый сектор: умеренный рост добычи при снижении экспорта В отличие от сегмента жидких углеводородов, добыча природного газа в Азербайджане в первом полугодии 2025 года показала незначительный рост – до 25,2 миллиарда кубометров, что на 0,1 миллиарда превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Основной объем обеспечен месторождением «Шахдениз» – 13,8 миллиарда кубометров (против 14 миллиардов годом ранее). Снижение связано с временной приостановкой добычи в январе текущего года. Блок АЧГ дал 6,6 миллиарда кубометров попутного газа, что также превышает прошлогодний уровень (6,5 миллиарда). Однако большая его часть закачивается обратно для поддержания пластового давления с целью увеличить нефтеотдачу, поскольку при текущих ценах нефть по сравнению с газом обеспечивает более высокий доход. SOCAR увеличила объем собственной газодобычи до 4 миллиардов кубометров по сравнению с 3,8 миллиарда в первом полугодии 2024 года. Добыча на месторождении «Апшерон» остается стабильной – 0,8 миллиарда кубометров. Несмотря на рост добычи, экспорт азербайджанского газа демонстрирует снижение. Объем поставок в Европу составил 6,1 миллиарда кубометров против 6,4 миллиарда за аналогичный период 2024 года. Основной причиной снижения остаются последствия январской остановки на «Шахдениз». Экспорт в Грузию также сократился до 1,1 миллиарда кубометров по сравнению с 1,3 миллиарда в прошлом году. А Турция снизила закупки на 0,1 миллиарда — до 4,9 миллиарда кубометров.