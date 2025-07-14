США могут передать Украине ракеты JASSM

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно данным источника, ракеты могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС. Несмотря на то что Украина получает устаревшие модификации F-16, эти самолеты могут стать эффективными носителями для JASSM при выполнении задач на собственной территории.

JASSM поступила на вооружение США в 2003 году. Ракета обладает ограниченной малозаметностью, высокой точностью наведения и может нести боеголовку массой до 450 килограмм. В настоящее время этим вооружением располагают только четыре страны, в том числе Польша, которая получила 110 ракет для своих F-16. Ранее экспорт ракет в страны вне западного блока не осуществлялся.