После угроз Трампа евро падает, доллар и золото растут

Евро опустился до трехнедельного минимума в понедельник, в то время как доллар немного вырос после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 30% на импорт из ЕС и Мексики с 1 августа, передает Reuters.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,14% - до 98,03.

Тем временем цены на золото достигли трехнедельного максимума в минувшее воскресенье и удерживаются вблизи локальных пиков в начале новой недели, пишет Reuters. Поддержку драгметаллу оказывает спрос на защитные активы, который оживился после того, как Трамп пригрозил ввести 30%-ный тариф на импорт из Европейского союза и Мексики.

Спотовая цена на золото в понедельник была на уровне $3 359 за унцию после подъема к максимуму $3 374 впервые с 23 июня. Августовские фьючерсы выросли на 0,28% - до $3 373.

В субботу Трамп пригрозил ввести 30%-ный тариф на импорт из Мексики и Европейского союза с 1 августа после нескольких недель переговоров с основными торговыми партнерами США, которые не привели к заключению всеобъемлющего торгового соглашения. И ЕС, и Мексика назвали тарифы несправедливыми и деструктивными, причем Европа заявила, что продлит приостановку ответных мер на тарифы США до начала августа и продолжит стремиться к переговорному урегулированию.