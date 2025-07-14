Немцы готовы убивать российских солдат. Реакция Кремля

Так он прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности страны воевать с Россией, если она нападет на НАТО. «Германия снова становится опасной», — сказал Песков.

Немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» при нападении Москвы на любую из стран НАТО. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью Financial Times.

Он выразил убеждение, что говорить о мире и разрядке на равных условиях можно только с позиции силы.

«Это необходимо не ради запугивания, а чтобы послать сигнал о желании жить в мире, продемонстрировать способность себя защитить. Войска Германии, которая на протяжении многих лет придерживалась культуры военной сдержанности после ужасов Второй мировой войны, будут готовы убить российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО», — говорится в тексте.

«Британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защищать наш восточный фланг, — сказал Писториус. — А сегодня восточный фланг — это Литва, страны Балтии и Польша, и мы должны внести свой вклад».