Американское издание: «Россия устроила диверсию на трубопроводе Баку — Тбилиси — Джейхан»

Американское онлайн-издание EA WorldView, специализирующееся в основном на вопросах Ближнего Востока, Ирана и Сирии, пишет, что напряженность между Азербайджаном и Россией, начавшаяся после инцидента со сбитым самолетом AZAL 25 декабря прошлого года, еще больше возросла после рейда в Екатеринбурге, во время которого были убиты двое азербайджанцев. Вместе с тем издание подчеркивает, что на самом деле отношения между Азербайджаном и Россией никогда не были простыми — фактически напряженность началась сразу после распада СССР в 1991 году. Причина этого заключалась прежде всего в том, что при поддержке России Армения оккупировала азербайджанские территории.

«Хотя Россия официально не вступала в конфликт ни на одной из сторон, она оказывала Еревану масштабную дипломатическую и материальную поддержку. Во время Первой Карабахской войны 1992–1994 годов Россия поставила Армении оружие на сумму около одного миллиарда долларов. Однако после победы Армении Москва также продавала оружие Азербайджану. Целью Кремля было как можно дольше удерживать обе стороны в состоянии войны, чтобы Москва могла сохранить свое влияние на Южном Кавказе», — пишет американское издание. В материале отмечается, что после Второй Карабахской войны в 2020 году Россия добилась для себя благоприятных условий в регионе и разместила миротворческий контингент в Карабахе. Однако в результате широкомасштабной войны, развязанной Путиным против Украины в 2022 году, влияние Москвы на Баку и Ереван начало ослабевать. Азербайджан воспользовался этой ситуацией, восстановил полный суверенитет над Карабахом и добился досрочного вывода миротворческих сил. Издание пишет, что сейчас две республики Южного Кавказа — Армения и Азербайджан — стремятся выйти из сферы влияния России. Армения за последние годы взяла курс на сближение с Западом и заморозила свое участие в ОДКБ. Кроме того, Россия вывела пограничников ФСБ с ереванского аэропорта, а также с границы с Турцией и Ираном. Две недели назад парламент Армении одобрил национализацию единственной в стране электросетевой компании, принадлежавшей российско-армянскому олигарху Самвелу Карапетяну.

«Благодаря нормализации отношений с Турцией — давним союзником Азербайджана — Армения могла бы заключить мирный договор без контроля со стороны Москвы. Турции и Европейскому союзу было бы разумно воспользоваться растущими противоречиями между Россией и Баку, а также Ереваном. Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для доступа к Центральной Азии, богатой нефтью, природным газом, редкоземельными металлами и ураном», — подчеркивает американский портал. EA WorldView напоминает, что Россия не отказалась от стратегии управления Южным Кавказом путем постоянных конфликтов, подчеркивая, что военная интервенция Кремля в Грузию в августе 2008 года также во многом была связана с развитием нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. Перед вторжением Москва организовала диверсию на этом трубопроводе. Во время войны российские ВВС неоднократно пытались его бомбить. В 2015 году Россия установила контроль над другим грузинским трубопроводом — Баку - Супса, который транспортирует азербайджанскую нефть к Черному морю.