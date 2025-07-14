США дадут Германии купить ПВО для Украины

Германия получила очень позитивные сигналы из США по вопросу покупки систем ПВО Patriot для последующей передачи Украине. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства ФРГ, передает Sky News.

«Сейчас ведутся обсуждения относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться», — сообщил представитель МИД Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot и ракет к ним для Украины. На фоне этого анонса в Вашингтон направляются генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что в понедельник, 14 июля, Рютте встретится с Трампом для обсуждения вопроса поставок Patriot. С той же целью столицу США посетит и Писториус.