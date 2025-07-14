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Задержанного на границе с Азербайджаном Бачиашвили избили в тюрьме

18:17 1456

Георгий Бачиашвили, бывший бизнес-партнёр основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, заявил, что подвергся избиению в тюрьме. Об этом говорится в письме, которое он направил из-под стражи.

Бачиашвили, осуждённый по делу о краже криптовалюты, обвиняет в насилии сотрудников пенитенциарного учреждения. Он утверждает, что находился в одиночной камере под видеонаблюдением, когда произошло нападение.

Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла эти утверждения. В официальном заявлении ведомства говорится, что заключённый размещался в камере с другими осуждёнными, и что 11 июля между ними произошёл конфликт, в результате которого несколько человек получили травмы.

По информации тюремной администрации, Бачиашвили была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в частную клинику «Вивамед», а затем — возвращён в тюрьму. На следующий день его перевели в тюремную больницу, где он сейчас находится под наблюдением врачей.

Министерство юстиции Грузии начало расследование инцидента. Ведомство заявило, что следственные действия продолжаются.

27 мая сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали экс-соратника основателя и почетного председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили на так называемом участке «зелёной границы» между пропускными пунктами «Красный мост» и «Садахло» на границе с Азербайджаном.

Как сообщали источники haqqin.az, Бачиашвили взял кредит в банке Иванишвили на покупку биткоинов и, получив прибыль, погасил его. Вслед за этим Иванишвили подал на него в суд, утверждая, что полученные Бачиашвили деньги были не кредитом, а инвестицией. Основатель «Грузинской мечты» требовал поделиться прибылью.

Бачиашвили в ответ на обвинения представил аудиозапись своего разговора с Бидзиной Иванишвили, в котором речь и вправду шла о кредите, но адвокат миллиардера утверждает, что окончательное соглашение было оформлено именно как инвестиция. Судебная тяжба между Бачиашвили и Иванишвили длилась долгие годы.

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