США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Впервые официально подтверждено, что США готовы взять на себя управление транспортными коммуникациями («Зангезурский коридор»), которые соединят основную территорию Азербайджана с его Нахчыванским регионом. Об этом на брифинге в Анкаре на прошлой неделе заявил посол США Том Баррак. Напомним, что ранее во время прямых переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби дипломатические источники сообщили о том, что администрация США представила сторонам собственный план по Зангезурскому коридору. В последнем отчете фонда Carnegie со ссылкой на эти источники говорилось, что по этому плану таможенный контроль над коридором должна взять на себя частная американская компания. Ранее аналогичный вариант — передать контроль над коридором нейтральной частной компании из третьей страны — предлагал и Евросоюз, но сторонам так и не удалось договориться.

Дипломатические источники также отметили, что американский план был согласован с Турцией. Лондонское аналитическое издание Middle East Eye сообщало, что вопрос обсуждался на переговорах в Абу-Даби по нормализации отношений между Баку и Ереваном. В новом материале издание пишет, что Азербайджан не изменил свою позицию: в Баку считают недопустимым полный контроль Еревана над коридором, поскольку доверять Армении в вопросах безопасности маршрута нельзя. Армения же категорически против передачи контроля над коридором какой-либо третьей стороне. 32-километровый участок дороги стал серьезным препятствием на пути к долгосрочному миру между Баку и Ереваном. «Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не пустяк. Уже десять лет идут споры — за 32 километра», — заявил Баррак журналистам на брифинге в Нью-Йорке. «И вот что происходит: Америка вмешивается и говорит: «Хорошо, мы возьмем этот участок на себя. Дайте нам эти 32 километра дороги в аренду на сто лет, и все смогут ими пользоваться».

Как пишет Middle East Eye, комментарии Баррака стали первым официальным подтверждением того, что администрация Трампа действительно предложила управлять коридором через частного американского оператора, который выступит нейтральным гарантом. Издание отмечает, что Турция неофициально призвала Баку подписать мирное соглашение, напомнив азербайджанским властям об изменившейся региональной обстановке — в частности, о снижении влияния Ирана. Источник, близкий к переговорам, сообщил Middle East Eye, что именно Турция изначально предложила идею управления коридором частной компанией, которую одобрят и Армения, и Азербайджан.

«Однако армянская сторона потребовала, чтобы эта компания также работала и на нахчыванском участке коридора, что оказалось неприемлемо для Баку», — рассказал источник. Издание также пишет, что турецкие власти рассматривают Армению как важнейшее звено так называемого «Срединного коридора», который напрямую свяжет Турцию с Центральной Азией. Кроме того, турецкие компании заинтересованы в участии в возможных инфраструктурных проектах на территории Армении. Напомним, что согласно пункту девятому трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, контроль над Зангезурским коридором должны были осуществлять погранвойска Федеральной службы безопасности России. Однако сначала Армения затянула выполнение этого пункта, а позже выступила против контроля со стороны России или любой другой третьей стороны.