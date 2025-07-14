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Руфат Сафаров в суде: «Я впервые увидел потерпевшего во время задержания»

18:35 1011

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по делу правозащитника Руфата Сафарова, обвиняемого в хулиганстве, причинении телесных повреждений и мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, заседание проходит под председательством судьи Айгюн Гурбановой. По версии следствия, Сафаров получил 60 тысяч манатов от потерпевшего Натика Имангулиева под предлогом продажи дачного участка в поселке Новханы. Однако, как утверждает обвинение, он не выполнил своих обязательств, что привело к конфликту. В ходе ссоры, произошедшей в гараже Сафарова, обвиняемый якобы нанес Имангулиеву телесные повреждения.

Сафаров не признал себя виновным. В суде он заявил, что действительно продал потерпевшему часть земли, однако оставшиеся шесть соток, на которые также претендовал Имангулиев, принадлежали его семье, и те отказались от сделки. Он также подчеркнул, что впервые увидел Имангулиева в день задержания и не получал от него деньги.

Следующее судебное заседание назначено на 8 сентября.

Рюфат Сафаров был задержан 3 декабря. В его отношении были выдвинуты обвинения по статьям 221.1 (хулиганство), 127.2.3 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершённое общественно опасным способом или с хулиганским умыслом) и 178.3.2 (мошенничество, совершённое с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана.

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