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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Россия угрожает Трампу. Пока устами Симоньян

18:40 1254

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала в соцсетях, что президент США Дональд Трамп сегодня якобы анонсирует поставки Украине дальнобойного оружия, способного бить по Москве, что закончится «ядерным ультиматумом».

«Анонсируют, что Трамп сегодня объявит о передаче Украине такого оружия, чтобы она смогла бомбить Москву.

Четвертый год, без умолку безумная Кассандра твердит, что:

А) Американские президенты не управляют внешней политикой Америки, как бы им этого ни хотелось.

Б) Запад будет повышать ставки до тех пор, пока не почувствует неминуемую и нестерпимую угрозу самому себе. Imminent threat, как они говорят.

В) Все это закончится ядерным ультиматумом, поскольку больше ничем в заданных параметрах закончиться не может. Это не значит, что мы так хотим. Это значит, что нам не оставляют выбора.

К тому же после недавней перестрелки между Ираном и Израилем порог чувствительности у всего мира повышен как никогда. Ничего же не случилось, когда мир увидел кадры горящего от бомб Тель-Авива. И от Москвы не случится», - написала Симоньян (орфография сохранена).

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