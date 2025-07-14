Украина получит оружие на десятки миллиардов

Президент США Дональд Трамп заявил, Россия — страна «с огромным потенциалом», который ее лидер Владимир Путин растрачивает на войну. «Люди гибнут, деньги тратятся. Посмотрите, что случилось с его экономикой!» — сказал он.

Трамп также заявил, что США хотят обеспечить «вечный мир» в Украине: «Плюс у нас есть определенные параметры, известные обеим сторонам. И мы уже знаем, что следует делать». На этом фоне спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским план Трампа по ускорению поставок американского вооружения в Украину с помощью НАТО. Украина в рамках первого пакета помощи получит американское оружие на 10 миллиардов долларов, сообщил источник Axios. Как сообщается, США продадут это оружие союзникам по НАТО, но поставки, в конечном счёте предназначенные для Украины, включают ракеты, системы ПВО и артиллерийские снаряды.

*** 20:15 Главе Кремля Владимиру Путину сейчас нужно спасать экономику и всю Россию, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Он добавил, что введение вторичных пошлин США против Москвы в случае отсутствия прогресса по Украине не потребует одобрения Конгресса. Трамп также заявил, что у Украины «не было бы ни единого шанса», если бы не США. На этом фоне CNN со ссылкой на информированный источник сообщает, что США вскоре могут продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, которые затем будут переданы Украине.

*** 19:52 Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, насколько далеко он готов зайти в случае эскалации российско-украинской войны, заявил, что «настроен на урегулирование». Я часто разговариваю с Путиным, наши беседы всегда приятны. Я с ним много говорю – о том, что это нужно прекратить. Я кладу трубку, говорю – «это был замечательный разговор». А потом снова летят ракеты на Киев. Разговоры не имеют значения. Разговор с ним очень приятный, а потом снова в ту же ночь летят ракеты... Я не хочу говорить, что он убийца, но он очень крепкий парень. Он обманул Буша, Обаму, но не обманет меня», – сказал президент Трамп.

*** 19:41 Миллиарды долларов военного вооружения будут быстро оплачиваться НАТО и распределяться на поле боя Украины, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

«17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них уже в ближайшие дни. Украина почувствует, что она станет сильнее», — добавил Трамп. Рютте, в свою очередь, сообщил, что с января на войне с Украиной погибли 100 тысяч российских солдат. «Если бы я был на месте (президента России Владимира) Путина и слышал, что Трамп планирует в следующие 50 дней, я бы подумал, не стоит ли сесть за стол переговоров с Украиной», - сказал Рютте. Генсек также сообщил, что Украина может получить «огромное количество вооружения» для ПВО, а также ракеты и боеприпасы. На фоне заявлений Трампа и Рютте спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил о планах «продолжать конструктивный диалог» с США, несмотря на планы Трампа по оружию для Украины.

*** 19:23 Президент США Дональд Трамп начал встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На встрече Трамп выразил крайнее недовольство действиями России, заявив, что готов ввести «очень жесткие пошлины», если в течение 50 дней не удастся достичь договоренностей по прекращению огня с Украиной. Он заявил, что недоволен позицией России по Украине.