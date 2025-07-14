Kapital Bank объявил финансовые результаты за второй квартал 2025 года

Первый банк страны – Kapital Bank объявил финансовые показатели по состоянию на 1 июля 2025 года. Активы банка на указанную дату составили 12,7 миллиарда манатов. Объём кредитов, выданных клиентам, достиг 5,3 миллиарда манатов.

Согласно данным на 1 июля 2025 года, объём клиентских депозитов в банке составил 9,4 миллиарда манатов. Совокупный капитал банка после вычетов составил 1,1 миллиарда манатов, а сумма обыкновенных и привилегированных акций – 265 миллионов манатов. Чистая прибыль банка за отчётный период составила 153,9 миллиона манатов.

Отметим, что Kapital Bank обладает рейтингами международных рейтинговых агентств «Moody’s» и «Standard & Poor’s». Эти рейтинги входят в число самых высоких в банковском секторе страны.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.