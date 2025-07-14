Армения отказалась от предложения США по Зангезурскому коридору. А турки вообще не в курсе

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что не в курсе сообщений о намерении США управлять Зангезурским транспортным коридором в Армении.

*** 20:26

Армения не обсуждала и не обсуждает передачу контроля над своей суверенной территорией какой-либо третьей стороне, заявила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян, комментируя заявление посла США в Турции Тома Баррака.

«Упомянутая вами лексика неприемлема для Республики Армения», - сказала Багдасарян. Она вновь отметила, что Ереван обсуждает вопрос разблокирования региональной инфраструктуры исключительно в контексте суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении.



Относительно возможной аренды США части территории Армении, она отметила, что эта возможность существует только для земель сельскохозяйственного значения, на которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность. «Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен», - заявила представитель премьера.