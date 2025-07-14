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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Венгрия заявила об «охоте на людей» в Украине

21:45 426

Венгрия не намерена участвовать в закупках оружия в США для нужд Украины, как это предлагает Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует Origo.

Поскольку Трамп имеет хорошие личные отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном, Сийярто не стал критиковать президента США за намерение поставлять оружие Украине, хотя европейские страны за это он критикует регулярно. Вместо этого глава МИД Венгрии заявил, что никто не сделал для мира в Украине столько, как Трамп. При этом он добавил, что Европа якобы сопротивлялась миротворческим усилиям Трампа.

«Я искренне надеюсь, что обсуждение мира продолжатся. Потому что в наших интересах иметь мир», - сказал Сийярто, но заявил, что «деньги венгерского народа, венгерское оружие и венгерские солдаты не попадут в Украину».

При этом он резко раскритиковал мобилизацию в Украине, заявив, что в стране «происходит охота на людей».

«В Украине во многих случаях происходит охота, и неподготовленных людей, во многих случаях абсолютно неспособных и непригодных к службе на передовой, похищают на глазах у их семей и малолетних детей и заставляют служить на передовой», - подчеркнул Сийярто.

Венгерский министр пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе во вторник. Он будет призывать Брюссель занять жесткую позицию относительно того, что он сам считает "насильственным, жестоким принудительным призывом" в Украине.

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