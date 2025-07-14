Зеленский нашел нового министра обороны

Занимающий сейчас пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит Минобороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины», - подчеркнул украинский лидер.

Сейчас пост главы Минобороны Украины занимает Рустем Умеров.

На место Шмыгаля Зеленский ранее предложил назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко.

Зеленский также подтвердил, что системы ПВО Patriot для Украины купят Германия и Норвегия.

«Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины», – сказал он в вечернем обращении. Ранее Зеленский сообщал, что Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия – один. При этом Трамп заявил, что к отправке готовятся 17 Patriot.

Отметим, что Зеленский не упомянул какие-либо иные виды вооружений, кроме комплексов ПВО «Пэтриот», – как и ранее Трамп. В его вечернем обращении есть лишь фраза о перспективных планах.

«Работаем также по крупным оборонным соглашениям с Америкой. Сейчас еще не время, чтобы говорить о деталях публично, но можем вместе сделать многое ради безопасности.

«Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов - своих, украинских, и совместных с партнёрами. Это одна из приоритетных задач для обновлённого правительства. Мы должны увеличить долю собственного производства оружия. Это совершенно чёткая цель. Мы должны участвовать в глобальной технологической конкуренции благодаря нашим собственным разработкам», - отметил президент Украины.