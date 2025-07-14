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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Европейцы недовольны ультиматумом Трампа Путину

22:10 190

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала очень долгим 50-дневный ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом своему российскому коллеге Владимиру Путину для прекращения огня в Украине.

«50-дневный ультиматум – это очень долгий срок. Очень позитивно, что президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок, если учесть, что они (россияне) каждый день убивают невинных гражданских лиц», – заявила Каллас журналистам.

3 июля в телефонном разговоре Путин сообщил Трампу, что намерен добиться полного контроля над ключевыми украинскими регионами в течение 60 дней. Спустя 10 дней Трамп заявил, что даст Путину 50 дней до введения новых санкций, обращает внимание издание Clash Report.

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