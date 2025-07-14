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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Турция о боях друзов с бедуинами

14 июля 2025, 22:21 2266

Турция надеется на скорейшее прекращение актов насилия на юге Сирии путем диалога сирийского правительства и местных представителей, а также на обеспечение безопасности. Соответствующую публикацию в соцсети Х сделал представитель МИД Турции Онджу Кечели.

Он подчеркнул необходимость поддержки суверенитета и единства Сирии в этом процессе, отметив, что Турция вместе с международными партнерами продолжит поддерживать укрепление стабильности в Сирии и ее усилия по достижению перемирия.

В результате столкновений между бедуинами и друзами в провинции Эс-Сувейда, расположенной на юге Сирии, погибло не менее 37 человек, около 50 получили ранения.

Согласно информации мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights, среди погибших 27 друзов и 10 бедуинов. Отмечается, что в результате столкновений между этническими меньшинствами пострадали еще 100 человек. По ее данным, лидеры друзов и бедуинов призывают к прекращению вооруженных столкновений.

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