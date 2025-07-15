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Когда Украина получит обещанные Трампом Patriot?

ОБНОВЛЕНО 00:25
00:25 1244

Поставка первой из систем Patriot, о передаче которых заявил Трамп, займет насколько месяцев, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Его слова передает Reuters.

По словам министра, решение по двум системам Patriot для Украины будет принято в течение нескольких дней или недель, а фактическая поставка первой системы займет несколько месяцев.

*** 22:27

Министерство обороны США не смогло разъяснить журналистам, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.

«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», - сказали в Пентагоне, отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что в новые поставки оружия Киеву будут включены 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Несколько из них могут прибыть уже в ближайшие дни.

«Некоторые прибудут совсем скоро. На самом деле – в течение нескольких дней», – сказал Трамп о поставках ЗРК.

Американский лидер также объявил о заключении сделки, в рамках которой координацией поставок оружия Украине будет заниматься НАТО. Оплачивать его будет Евросоюз.

Трамп отметил, что раньше всего боеприпасы и комплексы ПВО могут быть отправлены в Германию, откуда затем они поступят в Украину. По словам президента США, европейские страны настроены очень серьезно.

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