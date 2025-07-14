Макрон о мире между Азербайджаном и Арменией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписание в кратчайшие сроки мирного договора между Арменией и Азербайджаном откроет новую страницу для всего региона.
«Рад приветствовать премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париже. Я подтвердил поддержку Франции его смелым усилиям по достижению мира с Азербайджаном. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в кратчайшие сроки откроет новую главу для всех стран и народов региона и за его пределами», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном вскоре будет успешно урегулирован.
*** 22:44
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту Франции Эммануэлю Макрону итоги обсуждений, прошедших в Брюсселе. Об этом сообщил армянский Кабмин по итогам встречи в Елисейском дворце.
Ранее Пашинян принял участие в трехсторонней встрече с Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой в Брюсселе.
Отмечается, что в центре внимания разговора Пашиняна и Макрона в Париже были вопросы регионального значения. Премьер-министр Армении поздравил Макрона с национальным праздником Франции, а французский президент «подчеркнул свою приверженность развитию и углублению многостороннего сотрудничества с Арменией».