США сделали предупреждение Путину

Президент США Дональд Трамп разглядел возможность помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения. Я видел некоторые из этих производственных предприятий, например в Лиме, штат Огайо, где производят танки. Я думаю, что здесь есть реальная возможность помочь экономике США», - сказал он в интервью Fox News. Американский чиновник также отметил, что «очень важной частью в данной сделке» является генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, и подчеркнул, что «получает удовольствие» от ежедневной работы с ним.

*** 23:21 США прекращают безвозмездное финансирование военной помощи Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.