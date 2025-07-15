США сделали предупреждение Путину

Президент США Дональд Трамп разглядел возможность помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения.
Я видел некоторые из этих производственных предприятий, например в Лиме, штат Огайо, где производят танки. Я думаю, что здесь есть реальная возможность помочь экономике США», - сказал он в интервью Fox News.
Американский чиновник также отметил, что «очень важной частью в данной сделке» является генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, и подчеркнул, что «получает удовольствие» от ежедневной работы с ним.
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США прекращают безвозмездное финансирование военной помощи Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.
«Я думаю, прежде всего важно понимать: времена, когда США без ограничений отправляли налоговые деньги на защиту Украины, подошли к концу.
Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США – производить его. Очевидно, что мы создаем лучшие системы вооружения в мире, и все хотят их получить.
Мы будем отдавать приоритет поставкам этих вооружений Украине. Это также посылает Владимиру Путину очень четкий сигнал: мы дали тебе шанс на мир. Президент Трамп – миротворец. Но если ты хочешь войны – мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит. Я считаю, это серьезный шаг к завершению войны.
За последние 18 месяцев Россия захватила около одного процента украинской территории. Это не успех. Каждый день они теряют тысячи солдат. Слишком много мирных жителей в украинских городах получают ранения. Так что, по-моему, это следующий важный шаг к окончанию конфликта.
Но если Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться», – сказал постпред США при НАТО.