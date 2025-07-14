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Трамп: «Жена мне рассказала, что Путин разбомбил дом престарелых»

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14 июля 2025, 23:40 1692

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте вспомнил, как после одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным пришел домой и рассказал об этом своей супруге Мелании.

«Я прихожу домой, говорю первой леди: знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром (Путиным), у нас был замечательный разговор. А она говорит: «Правда? Они только что атаковали еще один город», - рассказал Трамп.

Позже, во время другого выступления, Трамп уточнил, что тогда Мелания рассказала ему об обстреле Россией дома престарелых.

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