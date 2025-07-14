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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Зеленский поговорил с Трампом

14 июля 2025, 23:46 715

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Обсудили с президентом (Трампом) необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира», — заявил Зеленский.

Ранее Трамп говорил, что миллиарды долларов военного вооружения будут быстро оплачиваться НАТО и распределяться на поле боя Украины. «17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них уже в ближайшие дни. Украина почувствует, что она станет сильнее», — добавил Трамп.

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