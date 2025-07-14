Зеленский поговорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.



«Обсудили с президентом (Трампом) необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира», — заявил Зеленский.

Ранее Трамп говорил, что миллиарды долларов военного вооружения будут быстро оплачиваться НАТО и распределяться на поле боя Украины. «17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них уже в ближайшие дни. Украина почувствует, что она станет сильнее», — добавил Трамп.