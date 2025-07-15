В Израиле возмутились обвинениям Такера Карлсона

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет опроверг обвинения американского телеведущего Такера Карлсона в том, что финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в педофилии и скончавшийся в тюрьме, имел связи с израильской разведкой «Моссад».

«Как бывший премьер-министр Израиля, которому «Моссад» подчинялся напрямую, я заявляю вам со 100% уверенностью: обвинение в том, что Джеффри Эпштейн каким-то образом работал на Израиль или «Моссад», занимаясь шантажом, является категорически и полностью ложным.

Поведение Эпштейна, как преступное, так и просто отвратительное, не имело никакого отношения к «Моссаду» или государству Израиль. Эпштейн никогда не работал в «Моссаде».

Это обвинение — ложь, распространяемая известными интернет-персонами, такими как Такер Карлсон, которые притворяются, что знают то, чего на самом деле не знают. Они просто выдумывают, говорят это с уверенностью, и эта ложь прилипает, потому что это Израиль.

Против моей страны и моего народа обрушилась чудовищная волна клеветы и лжи, и мы больше этого терпеть не будем», - заявил Беннет.

До этого Такер Карлсон заявил, что власти США «не желают обнародовать всю правду по делу финансиста Джеффри Эпштейна и вместо этого затыкают рот желающим узнать ее».

«Больше всего в предыдущей администрации я ненавидел ее полнейшее нежелание отвечать на любые вопросы о том, почему они делают то, что делают. Я думаю, то же самое так огорчает американцев в вопросе публикации материалов по делу Эпштейна. Человек был извращенцем, который жестоко обращался с девочками. Мы знали об этом, но правительство США, за которое я голосовал, отказалось серьезно относиться к моему вопросу и вместо этого объявило дело закрытым и сказало: «Заткнись, конспиролог». Это уже слишком», - сказал он, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида. Он также допустил, что Эпштейн мог работать на Израиль.

Журналист убежден, что настоящий вопрос, ответ на который должны дать американские власти, заключается в том, от чьего имени и на какие деньги Эпштейн мог заниматься своей преступной деятельностью. «Полагаю, ответ на этот вопрос в том, что Эпштейн работал на разведслужбы, возможно, не американские. Любому очевидно, что этот человек был напрямую связан с иностранным правительством. Но никому не разрешается говорить, что это правительство было израильским», - отметил Карлсон. Он полагает, что Эпштейн мог работать на израильскую разведывательную службу «Моссад» и «заниматься шантажом в интересах иностранного правительства». «Все в Вашингтоне считают так», - заявил Карлсон.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что «списка клиентов» Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Илон Маск затем усомнился в том, что президенту США Дональду Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.