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Американский офицер сливал секретные данные об Украине на сайте знакомств

00:20 579

Американский офицер передавал секретные данные об Украине на сайте знакомств. Как сообщает АР, речь идет об отставном 64-летнем армейском офицере Дэвиде Слейтере. Он ушел в отставку из армии США в звании подполковника в 2020 году и работал в секретном помещении на базе ВВС с августа 2021 года по апрель 2022 года.

Согласно судебным документам, Слейтер посещал брифинги о российско-украинской войне, которые были засекречены до уровня «совершенно секретно». Слейтера арестовали в марте 2024 года.

Мужчина признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации о войне РФ с Украиной на иностранной онлайн-платформе знакомств. В обмен на признание вины два других пункта обвинения были сняты. Приговор Слейтеру вынесут в октябре. По словам Джона Айзенберга, помощника генпрокурора по нацбезопасности, Слейтер имел доступ к некоторым из самых тщательно охраняемых секретов страны.

Данные экс-военный передавал неназванной соучастнице, которая представилась женщиной, проживающей в Украине. Согласно соглашению о признании вины, данные касались военных целей и военного потенциала РФ. Сообщница в одном сообщении назвала военного «мой тайный осведомитель, любимый!», другое сообщение она завершила словами: «Ты мой секретный агент. С любовью». Она также написала: «Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень приятный «сюрприз» для Путина! Расскажешь мне?»

В судебных документах не указана личность сообщницы. Неизвестно, работала ли она на Украину или РФ.

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