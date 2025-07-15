Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги.
Взрывы в украинских городах
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги.
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