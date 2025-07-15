Казахстан стал задерживать российские грузы

Российские импортеры столкнулись с очередной проблемой: с середины июня сроки прохождения грузов через границу с Казахстаном значительно выросли из-за очередей и введения казахстанской стороной усиленных проверок, рассказали журналистам сотрудники транспортных и внешнеторговых компаний.

По их словам, до этого прохождение границы занимало не более часа, а теперь фура или вагон вполне могут простоять на пропускном пункте 10 дней или даже больше. В июне-июле сроки доставки из Казахстана, через который сейчас идет большой поток параллельного импорта, выросли на 14-40 дней, рассказывал руководитель отдела спецпроектов компании A2 Fordwarding Владимир Летников.

Сначала проблемы объясняли введением в пунктах пропуска электронной очереди: в ее работе случались сбои, многие перевозчики бронировали слоты «про запас», и их постоянно не хватало, некоторые даже пытались торговать временем проезда, рассказывает менеджер транспортной компании. В заторах на границах периодически скапливались сотни грузовиков.

Но вскоре, по его словам, стало очевидно, что главная проблема – резкое усиление контроля грузов. Ведь задержки возникли не только на автомобильных пунктах пропуска, но и на железной дороге.

Рост времени досмотра грузовиков при выезде из Казахстана в Россию связан с проверкой специфических товаров, документов и контролем за вывозом запрещенной продукции в соответствии с законом «О контроле специфических товаров», подтвердили в Комитете государственных доходов Минфина республики. И объяснили, что особые процедуры будут действовать до принятия единых правил экспортного контроля в рамках ЕАЭС.

У российских перевозчиков есть и другое объяснение своих проблем. Закон о контроле товаров принят в 2022-2023 годах, с тех пор проверки ужесточались время от времени, и это всегда совпадало с какими-то внешними факторами: то власти США громко пригрозят вторичными санкциями, то примут какой-то новый пакет санкций, рассуждает один из логистов.

В этот раз ужесточение последовало вскоре за действиями российской стороны. После атаки дронов на военные аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке 1 июня, в результате которых был уничтожен ряд стратегических бомбардировщиков, российские таможенники начали «шерстить» и выезжающие из России, и въезжающие в нее фуры, а гаишники по всей России стали останавливать и проверять грузовики с номерами Казахстана, напоминает логист. «Было понятно, что какая-то ответка со стороны Казахстана будет: нам [казахстанские] таможенники так и говорили», – поддерживает эту версию сотрудник другой транспортной компании.