Трамп дает Путину шанс доделать войну

Дональд Трамп еще на прошлой обещал некую важную – и предположительно грозную – речь по России и войне в Украине. Он-таки ее произнес, в публичной части переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте. И она оказалась не настолько уж грозной. После речи Трампа российский фондовый рынок, «приседавший» в испуганном ожидании накануне, воспрял и рванул вверх на более чем 2%. Главным тезисом президента США были даже не угрозы Москве и Путину, а то, что за вооружения для Украины теперь заплатит Европа. Чай, не при Байдене живем. При котором, уверенно твердит уже не первый раз Трамп, Америка потратила на Украину 350 млрд долларов. На самом деле чуть более 130 млрд, причем в нынешнем году сумма только военных поставок Европы Киеву с начала войны уже превысила объем военной помощи от США (72 млрд евро против 65 млрд).

И вот теперь Трамп радует американцев и прежде всего своих избирателей, которые за MAGA: оплачивать поставки оружия Украине будут европейские страны НАТО. Также он обещал, что США введут вторичные санкции в размере 100% пошлин в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки о прекращении огня в Украине. Введение вторичных пошлин США в отношении РФ и ее ключевых торговых партнеров в случае отсутствия прогресса по Украине не потребует одобрения Конгресса, заявил Трамп (хотя он и 145-процентные против Китая вводил без всякого согласия Конгресса), отметив, что новый санкционный законопроект Конгресса о пошлинах в размере 500% против РФ и ее партнеров теперь не имеет смысла. С чем связана 50-дневная отсрочка (до 2-3 сентября)? Возможно, эта мысль родилась в рыжеволосой голове после недавнего разговора с Путиным. Если принять за правду утечку в американских СМИ о том, что якобы российский президент в ходе последнего разговора с Трампом 3 июля предупреждал его о намерении провести в ближайшие 60 дней (то есть как раз до начала сентября) большое наступление на фронте (о чем потом Трамп рассказал Макрону, а тот по обыкновению, видимо, все и «слил»), то фактически Вашингтон дает Москве возможность доделать кое-какие задачи СВО. Повторив слова о «разочаровании Путиным», Трамп при этом сохранил уважительный тон и не опустился до оскорблений, как делал его предшественник. Назвав российского президента жестким парнем, который якобы обманул Клинтона, Буша, Обаму и Байдена, но с ним, дескать, это не пройдет. Хотя в чем именно Путин мог успеть обмануть Клинтона, с которым едва успел пересечься, и тем более Буша, с которым они неплохо ладили после терактов 11 сентября 2001 года, решительно непонятно. Это как раз Путин уже не раз говорил, что западные «партнеры» обманывали Россию.

Создается впечатление, что Трамп не хочет окончательно рвать с российским президентом и идти на полномасштабную эскалацию. В этом случае весь переговорный процесс будет надолго, если не окончательно, сорван, а у Москвы могут быть развязаны руки для ведения еще более решительных и масштабных военных действий, включая массированные ракетно-бомбовые удары. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, впрочем, предсказуемо раскритиковала отпущенные Трампом Москве пятьдесят дней. Будь ее воля, она бы уже отправила американские войска куда-нибудь под Херсон. Самым значимым компонентом поставок станут комплексы ПВО Patriot. Трамп именно на них сделал акцент, поскольку президент Зеленский больше всего о них и просил. По словам Трампа, будут поставлены 17 таких комплексов, причем поставки начнутся немедленно. Откуда они возьмутся, правда, не очень понятно. Сейчас в распоряжении Украины имеются 7 таких систем, Зеленский раньше хотел получить еще 10 как предел мечтаний. В мире имеется около 180 комплексов Patriot, из них 94 находятся у стран НАТО. Они все наперечет. Производство каждой системы может занимать до трех лет. Цена одного комплекса – примерно миллиард долларов, одна только ракета-перехватчик в комплекте стоит 4 млн. У многих уже появились сомнения в том, что объявленное Трампом количество комплексов может быть действительно поставлено. На текущий момент Германия и Норвегия собирались приобрести для Киева три такие системы, а другие европейские страны обсуждали возможность поставок еще одной-двух. И все.

Общий объем первого пакета «поставок через НАТО» может составить до 10 млрд. долл. Там могут быть ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности. В американских СМИ прошла информация, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет воздух-земля JASSM для F-16, способных поражать цели на расстоянии до 370 км в базовой комплектации, а в усовершенствованной - до 900 км. Но пока Вашингтон об этом не объявлял. В базовой комплектации такие ракеты могут поражать объекты в Крыму и Новороссийске, в том числе базы ВМС. В максимальном исполнении под ударом окажется большая часть центральной России, включая Московский регион, Кавказ, Поволжье и Ленинградская область. В настоящее время 110 таких ракет есть у Польши. США очень ограничено поставляют их другим странам, десять лет назад был отклонен запрос даже Южной Кореи на их покупку. Принципиальным вопросом станет именно то, окажется ли в номенклатуре поставляемых Киеву вооружений действительно дальнобойное вооружение. Что примечательно, Трамп пока не стал заявлять о конфискации замороженных в размере примерно 5 миллиардов долларов российских активов. Между тем, накануне именно на это намекал один из авторов санкционного законопроекта в Конгрессе сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Если Вашингтон действительно объявит о таком решении, это будет уже переходом на новое качество эскалации отношений с Москвой. На это президент США, похоже, идти пока не хочет… При этом Конгресс вряд ли откажется от принятия нового санкционного законодательства, про которое Трамп сказал, что он теперь «не имеет смысла», имея ввиду 500-процентные пошлины (по словам Трампа, по воздействию что 100-процентные, что 500-процентные — это примерно одно и то же). Но самая главная неприятность для Москвы в этом билле — это вовсе даже не 500-процентные пошлины, которые выглядят нереалистичными, а заявленное намерение устроить практически полную финансовую блокаду России, всем ее финансовым структурам без исключения, вне зависимости от формы собственности. Ранее лидеры обеих палат Конгресса заявляли о намерении принять закон до августовских летних каникул. Но, возможно, теперь Белый дом попросит республиканское большинство притормозить процесс принятия до начала осени.