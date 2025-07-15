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Франция заявила, что скоро Россия нападет на Европу

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Французские власти считают возможным возникновение к 2030 году в Европе масштабного конфликта, в который может быть вовлечена Франция, а также ее союзники, говорится в "Стратегическом национальном обзоре" (RNS) страны за 2025 год.

"Теперь ясно, что мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в которую может быть вовлечена Франция и ее союзники, в особенности европейские, к 2030 году, а наша территория в то же время может подвергнуться массированным гибридным атакам", - говорится в документе на сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции.

В обзоре часто встречаются утверждения о российской угрозе. В частности, утверждается, что якобы присутствует возможность агрессии со стороны России в отношении Европы в течение трех-пяти лет. При этом французские власти считают, что речь может идти о наступательных действиях России в Молдавии, на Балканах или даже против государств НАТО.

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