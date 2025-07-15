Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки

Сирийские силы министерств обороны и внутренних дел подверглись обстрелу в провинции Эс-Сувейда, что является явным нарушением ранее достигнутого соглашения, заявил представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба, передает Syria.tv. По его словам, правительственные силы оцепили жилые кварталы в Эс-Сувейде, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей, отметив, что Минобороны приняло решение передать эти кварталы Силам внутренней безопасности. Представитель МВД подчеркнул, что сирийское государство продолжает стремиться к диалогу и мирному решению, добавив, что его цель — не месть, а достижение национальной формулы диалога. Он выразил сожаление в связи с наличием «изоляционистских движений», стремящихся обострить ситуацию и навязать конфронтационные решения, подчеркнув, что любой, кто не подчиняется государству, встретит свой конец от рук сотрудников министерств внутренних дел и обороны. Нуреддин аль-Баба добавил: «Есть партия, которая уже семь месяцев работает над разжиганием розни и раскола, и мы не исключаем возможности того, что этот путь, направленный на подрыв внутреннего единства, связан с внешней повесткой дня».

*** 16:11 Не менее 5 сотрудников сил безопасности Сирии погибли в результате атак ЦАХАЛ, пишут израильские телеграм-каналы. На этом фоне духовный лидер друзов в Эс-Сувейде шейх Хикмат аль-Хиджри призвал своих сторонников продолжать сопротивление сирийской армии. Шейх также открыто обратился с призывом о вмешательстве для их защиты — «из любых стран и из любого места». Аль-Хиджри заявил в видеообращении: «После многочисленных переговоров с Дамаском, которые не привели ни к каким результатам или честным действиям, опубликованное нами заявление со всеми его подробностями было навязано нам Дамаском под давлением иностранных государств под предлогом сохранения жизни наших сыновей». Шейх призвал всех — «мужчин и женщин, старых и молодых» — противостоять армии и силам безопасности всеми доступными средствами. pic.twitter.com/bq9aHxnSnv — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 15, 2025 pic.twitter.com/B5m1DC0vKc — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 15, 2025

В городе Эс-Сувейда объявлено прекращение огня, сообщил министр обороны Сирии Мерхьеф Абу Касра.



В публикации в социальной сети X министр отметил, что прекращение огня было достигнуто по итогам переговоров с авторитетными представителями и лидерами города.



«Всем военным подразделениям в Эс-Сувейде дан приказ прекратить огонь. При этом в случае атаки со стороны незаконных вооруженных формирований ответ будет применяться только по источникам огня», - уточнил глава ведомства.

В городе Эс-Сувейде объявлено прекращение огня, сообщил министр обороны Сирии Мерхьеф Абу Касра. В публикации в социальной сети X министр отметил, что прекращение огня было достигнуто по итогам переговоров с авторитетными представителями и лидерами города. «Всем военным подразделениям в Эс-Сувейде дан приказ прекратить огонь. При этом в случае атаки со стороны незаконных вооруженных формирований ответ будет применяться только по источникам огня», – уточнил глава ведомства.

*** 15:07 Источник в израильской армии сообщил The Times of Israel, что недавние удары ЦАХАЛ по сирийским силам в районе Сувейды были «исключительно масштабными». «Израиль расценивает это как испытание своей политики по демилитаризации юга Сирии, а также как подтверждение своей приверженности друзскому населению», — отметил представитель. ЦАХАЛ подтвердил, что удары по сирийской военной технике в районе Сувейды были нанесены по указанию политического руководства. Израильские ВВС одновременно наносят удары по различным районам вокруг Баальбека в Ливане. pic.twitter.com/25TPRUZaZ8 — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 15, 2025

*** 14:44 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии немедленно атаковать сирийские силы, развернутые в Сувейде. «Развернутые в Сувейде сирийские силы представляют угрозу для Израиля. Израиль полон решимости предотвратить причинение вреда друзам в Сирии», - добавил Нетаньяху. Истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере три удара по районам сосредоточения сирийских сил безопасности, которые проводили операцию по зачистке города Эс-Сувейда - административного центра одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил телеканал Sham TV. По его информации, самолеты атаковали механизированные колонны спецподразделений МВД и Минобороны переходного правительства, направленные в южные районы, чтобы остановить столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Кроме того, в течение часа израильская авиация нанесла еще два удара непосредственно по городу и его окрестностям. О последствиях израильского авианалета сведений не приводится. Как заявил агентству SANA представитель Минобороны арабской республики Хасан Абдель Гани, правительственные войска начали вывод тяжелой техники и вооружений из Эс-Сувейды. По его словам, контроль над городом и провинцией передан силам безопасности, которые приступят к разоружению боевиков незаконных формирований. pic.twitter.com/n9zfYbdM5Z — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 15, 2025

*** 14:12 Пресс-служба израильской армии сообщила, что по поручению политического руководства страны были нанесены удары по военной технике сирийских правительственных сил в Эс-Сувейде на юге Сирии. Целями ударов стали несколько бронемашин, включая танки, бронетранспортеры и минометы, а также дороги с целью предотвращения их приближения к вышеуказанному району. «Армия Израиля продолжает следить за развитием событий, готовясь к защите и различным сценариям», - подчеркивается в заявлении пресс-службы. В то же время The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате вооруженных столкновений в Эс-Сувейде погибли 116 человек, 64 из которых друзы, а 52 - сирийские военнослужащие и вооруженные бедуины. pic.twitter.com/1muU7pAc3s — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 15, 2025

*** 13:15 Министр обороны Сирии во временном правительстве Мурхаф Абу Касра отдал приказ о полном прекращении огня в городе Эс-Сувейда. Соответствующее распоряжение он опубликовал на своей странице в соцсети X. «Всем подразделениям, действующим в городе Эс-Сувейда, приказываем полностью прекратить огонь. Допускается только ответ на действия незаконных формирований в рамках пресечения их провокаций», — отметил министр. Несмотря на приказ, ситуация на месте остается напряженной. По сообщениям иранских СМИ, сирийские правительственные силы, вошедшие в контролируемый друзской общиной город, попали под плотный обстрел. В засаде, по имеющимся данным, участвовали вооруженные формирования друзов. Также сообщается, что ВВС Израиля наносят удары по сирийскому городу Эс-Сувейда, в котором проходят боестолкновения и куда официальный Дамаск направил войска. ЦАХАЛ пока не давал комментариев относительно этой информации. Лидер ливанских друзов Виам Вахаб заявил, что ранее представители общины достигли соглашения с временными властями Сирии. Однако, по его словам, договоренности были нарушены в момент ввода правительственных войск, так как вместе с ними в город прибыли вооруженные суннитские формирования.

*** 12:40 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и глава Генштаба Замир Эяль проводят срочное совещание на фоне серьезной эскалации в Сирии, пишут израильские СМИ. В Израиле, как утверждается, полагают, что сирийские друзы находятся в серьезной опасности.

*** 11:03 Командующий силами внутренней безопасности в мухафазе Эс-Сувейда бригадный генерал Ахмед ад-Далати заявил о начале ввода подразделений МВД и армии в центральные районы города Эс-Сувейда, где проживают друзы. Меры принимаются на фоне недавних кровавых событий с целью защиты мирного населения и восстановления общественного порядка. Об этом сообщает Syria.tv.

Правительственные войска вошли в Свейду pic.twitter.com/FLsF1A5rLP — Seymur Bakshev (@SBakshev) July 15, 2025