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Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки

видео; обновлено 17:20
17:20 8919

Сирийские силы, вошедшие в город Сувейда, начали зачистки среди друзского населения.

Сирийские силы министерств обороны и внутренних дел подверглись обстрелу в провинции Эс-Сувейда, что является явным нарушением ранее достигнутого соглашения, заявил представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба, передает Syria.tv.

По его словам, правительственные силы оцепили жилые кварталы в Эс-Сувейде, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей, отметив, что Минобороны приняло решение передать эти кварталы Силам внутренней безопасности.

Представитель МВД подчеркнул, что сирийское государство продолжает стремиться к диалогу и мирному решению, добавив, что его цель — не месть, а достижение национальной формулы диалога.

Он выразил сожаление в связи с наличием «изоляционистских движений», стремящихся обострить ситуацию и навязать конфронтационные решения, подчеркнув, что любой, кто не подчиняется государству, встретит свой конец от рук сотрудников министерств внутренних дел и обороны.

Нуреддин аль-Баба добавил: «Есть партия, которая уже семь месяцев работает над разжиганием розни и раскола, и мы не исключаем возможности того, что этот путь, направленный на подрыв внутреннего единства, связан с внешней повесткой дня».

*** 16:11 

Не менее 5 сотрудников сил безопасности Сирии погибли в результате атак ЦАХАЛ, пишут израильские телеграм-каналы.

На этом фоне духовный лидер друзов в Эс-Сувейде шейх Хикмат аль-Хиджри призвал своих сторонников продолжать сопротивление сирийской армии.  

Шейх также открыто обратился с призывом о вмешательстве для их защиты — «из любых стран и из любого места».

Аль-Хиджри заявил в видеообращении: «После многочисленных переговоров с Дамаском, которые не привели ни к каким результатам или честным действиям, опубликованное нами заявление со всеми его подробностями было навязано нам Дамаском под давлением иностранных государств под предлогом сохранения жизни наших сыновей».

Шейх призвал всех — «мужчин и женщин, старых и молодых» — противостоять армии и силам безопасности всеми доступными средствами.

В городе Эс-Сувейда объявлено прекращение огня, сообщил министр обороны Сирии Мерхьеф Абу Касра.

В публикации в социальной сети X министр отметил, что прекращение огня было достигнуто по итогам переговоров с авторитетными представителями и лидерами города.

«Всем военным подразделениям в Эс-Сувейде дан приказ прекратить огонь. При этом в случае атаки со стороны незаконных вооруженных формирований ответ будет применяться только по источникам огня», - уточнил глава ведомства.

В городе Эс-Сувейде объявлено прекращение огня, сообщил министр обороны Сирии Мерхьеф Абу Касра.

В публикации в социальной сети X министр отметил, что прекращение огня было достигнуто по итогам переговоров с авторитетными представителями и лидерами города.

«Всем военным подразделениям в Эс-Сувейде дан приказ прекратить огонь. При этом в случае атаки со стороны незаконных вооруженных формирований ответ будет применяться только по источникам огня», – уточнил глава ведомства.

*** 15:07 

Источник в израильской армии сообщил The Times of Israel, что недавние удары ЦАХАЛ по сирийским силам в районе Сувейды были «исключительно масштабными».

«Израиль расценивает это как испытание своей политики по демилитаризации юга Сирии, а также как подтверждение своей приверженности друзскому населению», — отметил представитель.

ЦАХАЛ подтвердил, что удары по сирийской военной технике в районе Сувейды были нанесены по указанию политического руководства.

Израильские ВВС одновременно наносят удары по различным районам вокруг Баальбека в Ливане.

*** 14:44 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии немедленно атаковать сирийские силы, развернутые в Сувейде.

«Развернутые в Сувейде сирийские силы представляют угрозу для Израиля. Израиль полон решимости предотвратить причинение вреда друзам в Сирии», - добавил Нетаньяху.

Истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере три удара по районам сосредоточения сирийских сил безопасности, которые проводили операцию по зачистке города Эс-Сувейда - административного центра одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, самолеты атаковали механизированные колонны спецподразделений МВД и Минобороны переходного правительства, направленные в южные районы, чтобы остановить столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Кроме того, в течение часа израильская авиация нанесла еще два удара непосредственно по городу и его окрестностям. О последствиях израильского авианалета сведений не приводится.

Как заявил агентству SANA представитель Минобороны арабской республики Хасан Абдель Гани, правительственные войска начали вывод тяжелой техники и вооружений из Эс-Сувейды. По его словам, контроль над городом и провинцией передан силам безопасности, которые приступят к разоружению боевиков незаконных формирований.

*** 14:12

Пресс-служба израильской армии сообщила, что по поручению политического руководства страны были нанесены удары по военной технике сирийских правительственных сил в Эс-Сувейде на юге Сирии. Целями ударов стали несколько бронемашин, включая танки, бронетранспортеры и минометы, а также дороги с целью предотвращения их приближения к вышеуказанному району. «Армия Израиля продолжает следить за развитием событий, готовясь к защите и различным сценариям», - подчеркивается в заявлении пресс-службы.

В то же время The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате вооруженных столкновений в Эс-Сувейде погибли 116 человек, 64 из которых друзы, а 52 - сирийские военнослужащие и вооруженные бедуины.

*** 13:15 

Министр обороны Сирии во временном правительстве Мурхаф Абу Касра отдал приказ о полном прекращении огня в городе Эс-Сувейда. Соответствующее распоряжение он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Всем подразделениям, действующим в городе Эс-Сувейда, приказываем полностью прекратить огонь. Допускается только ответ на действия незаконных формирований в рамках пресечения их провокаций», — отметил министр.

Несмотря на приказ, ситуация на месте остается напряженной. По сообщениям иранских СМИ, сирийские правительственные силы, вошедшие в контролируемый друзской общиной город, попали под плотный обстрел. В засаде, по имеющимся данным, участвовали вооруженные формирования друзов.

Также сообщается, что ВВС Израиля наносят удары по сирийскому городу Эс-Сувейда, в котором проходят боестолкновения и куда официальный Дамаск направил войска. ЦАХАЛ пока не давал комментариев относительно этой информации.

Лидер ливанских друзов Виам Вахаб заявил, что ранее представители общины достигли соглашения с временными властями Сирии. Однако, по его словам, договоренности были нарушены в момент ввода правительственных войск, так как вместе с ними в город прибыли вооруженные суннитские формирования.

*** 12:40

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и глава Генштаба Замир Эяль проводят срочное совещание на фоне серьезной эскалации в Сирии, пишут израильские СМИ.

В Израиле, как утверждается, полагают, что сирийские друзы находятся в серьезной опасности.

*** 11:03 

Командующий силами внутренней безопасности в мухафазе Эс-Сувейда бригадный генерал Ахмед ад-Далати заявил о начале ввода подразделений МВД и армии в центральные районы города Эс-Сувейда, где проживают друзы. Меры принимаются на фоне недавних кровавых событий с целью защиты мирного населения и восстановления общественного порядка. Об этом сообщает Syria.tv.

По словам генерала, для обеспечения безопасности жителей в городе с 8 утра вводится комендантский час, который будет действовать до отдельного уведомления.

Ад-Далати обратился к религиозным лидерам и командирам местных вооруженных формирований, призвав их осознать свою национальную и гуманитарную ответственность. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества с государственными структурами для стабилизации обстановки в центре города и всей провинции.

Напряженность в Эс-Сувейде сохраняется на протяжении последних нескольких дней, достигнув пика в минувшее воскресенье. Поводом к эскалации стали взаимные похищения людей, спровоцировавшие вооруженные столкновения между бедуинскими племенами и друзами.

В результате боестолкновений погибли около 30 человек, более 100 получили ранения, среди них есть женщины и дети.

Утром 14 июля сирийская армия подверглась нападению на окраине Эс-Сувейды, в результате чего 18 солдат погибли и несколько получили ранения. Еще несколько военнослужащих были взяты в плен. МВД Сирии объявило о решении взять провинцию под контроль с целью восстановления безопасности и прекращения столкновений.

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