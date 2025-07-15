Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не призывал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. О разговоре лидеров США и Украины в связи с возможной атакой сообщали источники Financial Times и The Washington Post.
«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — сказала Кэролайн Ливитт Fox News. Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп «неустанно работает» над окончанием войны РФ против Украины.
Два источника Financial Times рассказали, что в разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля Дональд Трамп спросил: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве?.. Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?» Украинский президент якобы ответил, что это возможно при наличии необходимого оружия. FT сообщала, что президент США поддержал эту идею, поскольку, по его мнению, это заставит Россию «почувствовать боль» и сесть за стол переговоров.
Ранее во вторник газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии «принудить Россию к переговорам». Незадолго до этого газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве.
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Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским спросил, почему тот не ударил по Москве.
Об этом в колонке для The Washington Post пишет журналист Дэвид Игнатиус, который освещает международную политику, со ссылкой на собственные информированные источники в американском политикуме.
«Мы можем, если вы дадите нам оружие», - заявил украинский лидер.
Трамп сказал, что Украине нужно усилить давление на Путина, не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.
Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник также заявил, что Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.
Поставка Tomahawk, которые, как напоминает Игнатиус, США использовали для ударов по целям в Иране, обсуждалась еще в пятницу, 11 июля. Однако в итоговый список вооружений для Украины, пишет он, эти ракеты не вошли. Их, считает Игнатиус, могут передать Украине позднее, если Трампу понадобятся дополнительные рычаги давления.
Источник Игнатиуса в Пентагоне также сообщил, что США, скорее всего, снимут ограничения по дальности применения ракет ATACMS, которые уже есть у Украины. Такой шаг позволит украинским военным использовать 18 имеющихся у них ракет ATACMS на полную дальность – до 300 километров. Этого недостаточно, чтобы поразить цели в Москве или Санкт-Петербурге, но хватит, чтобы нанести удары по российским военным базам и аэродромам. Ракетами Tomahawk, пишет Игнатиус, украинские военные смогли бы достать до Москвы и Санкт-Петербурга.