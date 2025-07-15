Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не призывал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. О разговоре лидеров США и Украины в связи с возможной атакой сообщали источники Financial Times и The Washington Post.

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — сказала Кэролайн Ливитт Fox News. Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп «неустанно работает» над окончанием войны РФ против Украины.

Два источника Financial Times рассказали, что в разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля Дональд Трамп спросил: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве?.. Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?» Украинский президент якобы ответил, что это возможно при наличии необходимого оружия. FT сообщала, что президент США поддержал эту идею, поскольку, по его мнению, это заставит Россию «почувствовать боль» и сесть за стол переговоров.

Ранее во вторник газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии «принудить Россию к переговорам». Незадолго до этого газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве.