Трамп заработает на войне в Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что президент Дональд Трамп сумел использовать ситуацию с войной в Украине для укрепления американской экономики. По его словам, Вашингтон запускает производство вооружений для Киева, а оплачивать их будет Европа.

«Президент Трамп увидел возможность создать тысячи рабочих мест в центральных штатах США благодаря производству оружия. Это реальный шанс укрепить экономику Америки и одновременно оказать поддержку Украине. Причем платить за это будет Европа», — подчеркнул Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что такая схема стала возможной благодаря деловым качествам Трампа: «Президент — мастер сделок. И это — одна из них».