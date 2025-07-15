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Трамп заработает на войне в Украине

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Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что президент Дональд Трамп сумел использовать ситуацию с войной в Украине для укрепления американской экономики. По его словам, Вашингтон запускает производство вооружений для Киева, а оплачивать их будет Европа.

«Президент Трамп увидел возможность создать тысячи рабочих мест в центральных штатах США благодаря производству оружия. Это реальный шанс укрепить экономику Америки и одновременно оказать поддержку Украине. Причем платить за это будет Европа», — подчеркнул Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что такая схема стала возможной благодаря деловым качествам Трампа: «Президент — мастер сделок. И это — одна из них».

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