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США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
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США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?

на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
Записал Джейхун Наджафов, собкор
11:48 2872

Предложение об аренде Зангезурского коридора представляет собой лишь один из нескольких политико-экономических сценариев, рассматриваемых Соединенными Штатами Америки в диалоге с руководством Армении.

«По всей видимости, Ереван склоняется к иным вариантам, представленным Вашингтоном, в контексте обсуждения механизмов функционирования Зангезурского маршрута», - считает турецкий политолог, эксперт по постсоветскому пространству и обозреватель журнала «Региональное развитие» Сердар Йылмаз, комментируя в интервью haqqin.az тот факт, что официальный Ереван отверг информацию о предложении администрации США передать управление Зангезурским коридором частному американскому оператору.

Ереван склоняется к иным вариантам, представленным Вашингтоном, в контексте обсуждения механизмов функционирования Зангезурского маршрута

Ранее о подобной американской инициативе сообщил посол США в Турции Том Баррак. Однако в пресс-службе премьер-министра Армении заявили, что подобные переговоры не велись и вопрос передачи какой-либо третьей стороне контроля над участком армянской территории не рассматривается.

По мнению Сердара Йылмаза, нет оснований полагать, что дипломат уровня Тома Баррака озвучил информацию, не соответствующую действительности. Американский посол в Анкаре уже на протяжении нескольких недель публично подчеркивает активное вовлечение США в процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, включая продвижение инициатив по открытию Зангезурского коридора. При этом речь идет не только о передаче в аренду дороги, но и о возможности создания международного консорциума с участием Турции, который обеспечивал бы эксплуатацию и безопасность транспортного коридора, соединяющего Южный Кавказ с евразийскими маршрутами и рынками Восточной Азии.

Политическое значение Зангезурского вопроса, по словам Йылмаза, существенно возросло в контексте внешнеполитических приоритетов администрации Дональда Трампа, обещавшего своим избирателям завершение всех международных конфликтов и, в частности, успешное посредничество в вопросе армяно-азербайджанской нормализации, которое может стать важнейшим элементом международного имиджа 47-го президента США как конструктивного миротворца. И поскольку ни в российско-украинском, ни в палестино-израильском конфликтах Белый дом ощутимого прогресса так и не достиг, Южный Кавказ остается одной из немногих площадок, где США могут продемонстрировать конкретный результат, добившись прекращения вооруженной фазы конфликта, начала диалога, делимитации границы и перспектив долгосрочного мирного соглашения.

Нет оснований полагать, что дипломат уровня Тома Баррака озвучил информацию, не соответствующую действительности

Дополнительным геополитическим фактором является то, что участие США в обеспечении функционирования Зангезурского коридора объективно сужает пространство влияния Российской Федерации на Южном Кавказе. Москва, рассчитывавшая на прямой контроль над этой стратегически важной транспортной артерией, теряет в случае американского присутствия не только логистический, но и политический рычаг давления на Баку и Ереван. Более того, реализация проекта существенно ослабит Иран, поскольку открытие Зангезурского коридора минимизирует зависимость Азербайджана от иранской транспортной инфраструктуры для сообщения с Нахчываном, а также снижает транзитный потенциал Тегерана.

Йылмаз подчеркивает, что Турция, со своей стороны, полностью поддерживает участие США в южнокавказской нормализации. В Анкаре пришли к выводу, что переговорный процесс между Баку и Ереваном, который осуществляется исключительно в двусторонней плоскости, зашел в институциональный тупик.

«В подобных случаях привлечение международного модератора с ресурсами доверия у обеих сторон конфликта является логичной политической практикой, - считает Йылмаз. - В Центральной Азии такую роль традиционно играют Россия или Китай. В данном случае роль США как медиатора устраивает не только Баку и Ереван, но и отвечает интересам Анкары и армянской диаспоры США, традиционно поддерживающей Республиканскую партию».

Участие США в обеспечении функционирования Зангезурского коридора объективно сужает пространство влияния Российской Федерации на Южном Кавказе

Согласно логике официальной Анкары, присутствие США в регионе – это возможность нивелировать чрезмерное доминирование России и создать более сбалансированную геополитическую конфигурацию. Турция исходит из того, что унаследованная с 1990-х годов постсоветская архитектура безопасности утратила актуальность, а новые реалии Южного Кавказа требуют многостороннего подхода, в котором учитываются интересы не только региональных, но и глобальных игроков.

По словам турецкого эксперта, Россия, осознавая потерю монопольных позиций, стремится затормозить процесс нормализации, усиливая давление на Азербайджан посредством репрессивных действий в отношении азербайджанской диаспоры на территории Российской Федерации. В Армении, по словам Йылмаза, влияние Москвы осуществляется через остаточную сеть пророссийских лоббистских структур и агентов влияния, находящихся в сфере управления российских спецслужб. Однако на фоне роста проевропейских и прозападных настроений внутри армянской политической элиты эффективность этих инструментов постепенно снижается.

Что касается Ирана, то, несмотря на стратегическое недовольство исламской республики перспективами деблокирования Зангезурского коридора, она в настоящее время объективно ограничена в возможностях политического и дипломатического маневра, поскольку сосредоточена на противостоянии с Израилем и на внутренних экономических вызовах.

Сердар Йылмаз комментирует для haqqin.az

По оценке Йылмаза, активизация США и Турции значительно сужает поле для маневра у Москвы, не оставляя ей эффективных инструментов для срыва переговорного процесса. При этом, по мнению эксперта, стратегически Анкара предпочитает взаимодействовать на Южном Кавказе с США, рассматривая Вашингтон как более прагматичного и предсказуемого партнера, в отличие от России, воспринимающей регион в рамках парадигмы «сферы привилегированных интересов».

В завершении интервью Сердар Йылмаз подчеркнул, что в настоящее время завершается формирование новой региональной архитектуры Южного Кавказа, в которой ни Азербайджан, ни Армения, ни Турция уже не являются теми странами, которыми были три десятилетия назад.

«Смена поколений элит, трансформация внешнеполитических приоритетов и растущая вовлеченность глобальных игроков радикально меняют баланс сил в регионе», - подчеркнул турецкий эксперт.

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