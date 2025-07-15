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Беспилотник влетел в жилой дом в российском городе

фото; видео
11:56 2164

Украинские беспилотники атаковали Воронеж, в центре города «упали обломки дрона», сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Несколько человек, по словам Гусева, получили легкие ранения. Также в одном из районов области с ранением плеча госпитализирована женщина.

В результате атаки повреждены несколько квартир в многоэтажных жилых домах, а также частные дома в пригороде Воронежа и в одном из районов Воронежской области, добавил Гусев.

В результате атаки дронов на город, согласно официальным данным, пострадали 16 человек. Однако телеграм-каналы сообщают о 20 пострадавших.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали Липецкую область. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, в Ельце дрон упал на территории промышленной зоны, пострадал один человек. В Добринском районе беспилотник упал рядом с частным жилым домом, жертв и пострадавших нет.

Минобороны России заявило, что в течение ночи было якобы перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотников — 32 над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, три — над Липецкой, по одному — над Ростовской и Курской и еще шесть над Черным морем.

Главы Белгородской и Курской областей об атаках не сообщали. В Ростовской области, по словам врио губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших нет.

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