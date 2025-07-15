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Как сохранить желудок здоровым

ликбез от врача-гастроэнтеролога
11:56 1161

Правильное и сбалансированное питание – одно из главных условий профилактики заболеваний желудка. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещающей на волне 93 FM, сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, ежедневный рацион должен быть сбалансированным, а прием пищи проходить в спокойной обстановке, без спешки: «Рекомендуется избегать очень жирной, жареной, острой пищи, газированных и сладких напитков. Употребление кофе, сигарет и энергетических напитков натощак может повысить кислотность желудка и повредить его слизистую оболочку. Также следует отказаться от привычки есть перед сном, и рекомендуется заканчивать последний прием пищи за 2-3 часа до сна. Пищу следует тщательно пережевывать, а также соблюдать баланс между чувством голода и сытости. Соблюдая эти простые правила, можно предотвратить как повреждение слизистой оболочки желудка, так и такие заболевания, как гастрит, язва и рефлюкс».

Специалист-эксперт Минздрава также отметил, что люди, принимающие обезболивающие без консультации с врачом, должны знать, что эти препараты могут вызвать язву желудка и кровотечение: «Кроме того, применение на практике не имеющих научных доказательств методов, которые порой можно найти в Интернете, таких как употребление уксусной воды, неконтролируемая диета и прием различных биодобавок, может подвергнуть желудочно-кишечную систему серьезному риску».

Врач-гастроэнтеролог обратил внимание также, что боли в животе или около желудка в некоторых случаях могут исходить не от желудка, а от других органов. По его словам, на начальном этапе порой это может сбивать с толку не только пациента, но и врача: «Например, боль в правом подреберье при камнях в желчном пузыре или воспалении может ощущаться как боль в желудке. Иногда пациенты испытывают озноб и дрожь как боль в спине или плечах. Это ошибочно трактуется как простуда или вирусная инфекция. Воспалительные заболевания поджелудочной железы, особенно хронический панкреатит, могут проявляться болью в верхней части живота, а также в области спины и поясницы. Иногда боль, связанная с сердцем (например, сердечный приступ), также может ощущаться как боль в области около желудка или живота».

Э.Мамедов также отметил, что язва двенадцатиперстной кишки, метеоризм или спазмы, скопление газов в кишечнике могут вести себя как боли в слепой кишке (аппендицит) или другие серьезные боли: «Однако при обследованиях определяется, что на самом деле это обычные кишечные газы или спазмы, особенно у молодых людей. У людей с диафрагмальной грыжей могут быть боли, похожие на сердечные. Иногда из-за рефлюкса желудочной кислоты могут возникать кашель неизвестной причины, удушье, ощущение инородного тела в горле. По этой причине не ко всем жалобам, называемым «болями в животе», следует относиться несерьезно. Для постановки точного диагноза важно пройти медицинское обследование, а при необходимости обследование лабораторными и эндоскопическими методами. Не следует забывать, что правильное питание и основательный подход являются главными условиями как сохранения здоровья, так и своевременной диагностики».

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