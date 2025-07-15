Израиль бомбит шиитский спецназ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаударов по военным лагерям сил специального назначения «Радван» — военного крыла шиитского движения «Хезболла» — в долине Бекаа на территории Ливана.

«Недавно ВВС Израиля поразили несколько террористических объектов организации «Хезболла» в районе Бекаа. В ходе операции были атакованы лагеря «Радван», где находились боевики и склады с оружием», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

По данным израильских военных, эти лагеря использовались для подготовки боевиков к террористическим операциям против Израиля. «В рамках тренировок радикалы проводили стрельбы и учения с различными видами оружия», — отметили в пресс-службе.

Ведомство подчеркнуло, что наличие оружия и активность «Хезболлы» на этих объектах нарушают договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ пообещал продолжить действия, направленные на предотвращение восстановления потенциала террористической организации.