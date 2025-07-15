Макрону Бастилию, а Трампу «Золотую перчатку»

Париж (Франция). Французы отмечают День Бастилии
Дейр-эль-Бала (Газа). Дети все еще в очереди за едой. Гуманитарный кризис в секторе Газа разгорается
Нью-Джерси (США). Президент Дональд Трамп крепко держит в руках трофей «Золотая перчатка» рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино после победы «Челси» над «Пари Сен-Жермен» в финале Клубного чемпионата мира ФИФА
Санкт-Петербург (Россия). Аномальная жара. Дети кувыркаются в фонтане
Мостар (Босния). Лесные пожары на юге Боснии
Памплона (Испания). Дикий бык пошел по туристам на арене во время праздника Сан-Фермин
Ницца (Франция). Туристы заполонили пляж на Английской набережной во Французской Ривьере