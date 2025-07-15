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Макрону Бастилию, а Трампу «Золотую перчатку»

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Париж (Франция). Французы отмечают День Бастилии

Дейр-эль-Бала (Газа). Дети все еще в очереди за едой. Гуманитарный кризис в секторе Газа разгорается

Нью-Джерси (США). Президент Дональд Трамп крепко держит в руках трофей «Золотая перчатка» рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино после победы «Челси» над «Пари Сен-Жермен» в финале Клубного чемпионата мира ФИФА

Санкт-Петербург (Россия). Аномальная жара. Дети кувыркаются в фонтане

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Памплона (Испания). Дикий бык пошел по туристам на арене во время праздника Сан-Фермин

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