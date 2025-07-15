Масштабные учения НАТО в Грузии: армяне поедут наблюдать

Об этом сообщается на сайте Минобороны Грузии.

Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа.

«Учения Agile Spirit 2025 будут проводиться совместно Западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными элементами маневров станут командно-штабные учения, грузино-американский тактический конвой на участке автодороги Сенаки – Вазиани, а также тренировки с боевыми стрельбами.

В учениях примут участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей заявлены представители Армении и Японии.

Кроме того, в маневрах будет задействована бронетехника и авиация армий США и Турции, включая вертолеты UH-60 Black Hawk и Puma AS332.