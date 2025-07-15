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В Азербайджане появится почетное консульство Словакии

12:10 652

Словакия планирует открыть почетное консульство в одном из экономически перспективных регионов Азербайджана. Об этом заявил новый посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.

На встрече с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром Эльчин Гасымов обозначил ключевые направления своей дипломатической миссии в Азербайджане. Среди приоритетов — активная поддержка словацкого бизнеса, развитие экономического партнерства и укрепление дипломатического присутствия Словакии в регионе.

«Азербайджан становится все более перспективным партнером для Словакии не только в сферах энергетики и обороны, но и в информационных технологиях и транспортной отрасли. Одной из моих целей является создание условий для открытия почетного консульства в экономически значимом регионе страны», — заявил Гасымов.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар, комментируя вступление Гасымова в должность, подчеркнул рост двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.

«В прошлом году отношения между Азербайджаном и Словакией вышли на уровень стратегического партнерства. Мы заинтересованы в продолжении активного диалога по ключевым направлениям», - сказал он.

По словам Бланара, Словакия рассчитывает развивать партнерство в сфере торговли, особенно в вопросах импорта нефти и природного газа, а также в области оборонной промышленности. По итогам 2024 года товарооборот между странами достиг 210 миллионов евро.

Глава МИД также напомнил, что посольство Словакии в Баку выполняет функции контактного пункта НАТО, что способствует укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом.

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