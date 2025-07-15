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Медведев проснулся и пытается высмеять Трампа

12:17 1640

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «декоративный ультиматум» президента США Дональда Трампа Кремлю «не вызывает у России никакой обеспокоенности».

«Трамп предъявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир содрогнулся в ожидании последствий. Воинственная Европа разочарована. России было все равно» — написал Медведев на своей странице в X.

Накануне Трамп объявил о новых мерах против России во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. По его словам, США введут жесткие ограничения — пошлины в размере 100% — в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. Кроме того, президент США сообщил о возможных поставках 17 систем Patriot для Киева через Европу.

Недавно Трамп резко отреагировал на пост Медведева о том, что ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. После резкой реакции главы Белого дома Медведев опубликовал другой пост, в котором заверил, что Россия не собирается передавать ядерное оружие Тегерану. 

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