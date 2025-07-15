Почему Пашинян срочно поехал в Брюссель?

Срочный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель был связан с желанием руководства ЕС узнать подробности армяно-азербайджанских переговоров в Абу-Даби, которые проходили при посредничестве США, утверждает газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

По данным издания, в Брюссель Пашиняна якобы вызвали для объяснений, почему именно посредничество Вашингтона дало такой быстрый результат, включая достигнутое соглашение по вопросу Зангезурского коридора, тогда как усилия ЕС долгое время не могли сдвинуть процесс с мертвой точки.

Визит, утверждает газета, был неожиданным даже для многих членов партии «Гражданский договор» — лишь немногие были осведомлены о нем. На встречах с председателем Евросовета Антониу Коштой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном Пашинян, как утверждает издание, обязался довести до конца программу по окончательному вытеснению России из региона.

В пресс-релизах о наличии антироссийских договоренностей свидетельствуют, в частности, предложения о сотрудничестве в борьбе с «внешними информационными манипуляциями и вмешательством», а также выраженная Пашиняну благодарность за шаги, предпринятые с целью предотвращения обхода санкций, добавила газета.

Пашинян 14 июля в Брюсселе провел трехстороннюю встречу с председателем Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам переговоров ЕС предложил Армении использовать инструменты организации для противодействия дезинформации и киберугрозам, а также заявил о планах расширить поддержку Еревану до €2,5 млрд в рамках стратегии Global Gateway.